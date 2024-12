Pies liże cię po twarzy lub rękach? Oto co chce "powiedzieć"

Z pewnością każdy właściciel czworonożnego pupila nieraz został przez niego polizany. Zdarza się, że psy robią to regularnie. Okazuje się, że lizanie po rękach nie zawsze jest związane z okazywaniem uczuć. Dowiedz się, co pies chce nam wtedy przekazać.

Ellen Furlong, profesorka psychologii i neurobiologii na Uniwersytecie Transylvania w Kentucky, cytowana przez "Wprost", wyjaśnia, na czym polega to zachowanie.

Lizanie przez psa to nie tylko komunikat, związany z więzią czy emocjami. Może oznaczać również to, że pupil zwyczajnie jest zainteresowany smakiem i zapachem naszego ciała. Dodatkowo gdy coś jemy, pies najczęściej liczy na poczęstunek.

