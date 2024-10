Dziecko podbiega do psa. Adwokat mówi, kto poniesie winę za ugryzienie

"Co, gdy do psa prowadzonego na smyczy podbiega dziecko lub podchodzi lekkomyślny przechodzień?" - mówi adwokat Krzysztof Krupy i wyjaśnia, kto ponosi za to odpowiedzialność. "W parkach miewamy przekichane" - stwierdza dziennikarka i właścicielka czworonogów Karolina Korwin-Piotrowska.

Adwokat Krzysztof Krupa, prowadzący popularny kanał "po.prawnie", poruszył niezwykle istotny temat, który może dotknąć każdego właściciela psa.

W swoim najnowszym filmiku wytłumaczył "Co się stanie, gdy pies ugryzie dziecko", wyjaśniając, co na ten temat mówią przepisy.

Nieodpowiedzialne zachowania rodziców i dzieci

Za zachowanie psa odpowiedzialny jest opiekun. Krzysztof Krupa przypomina jednak o sytuacjach, w których wina nie zawsze leży po stronie właściciela czworonoga.

Jak zauważa, często to niekontrolowane zachowania dzieci oraz ich rodziców prowadzą do niebezpiecznych sytuacji. "Sytuacja, w której pies biegający bez smyczy ugryzie przechodnia, jest raczej oczywista. Ale co, gdy do psa prowadzonego na smyczy podbiega dziecko lub podchodzi lekkomyślny przechodzień?" – pyta adwokat.

Nagminnym zjawiskiem, jak zauważa Krupa, jest to, że rodzice pozwalają swoim dzieciom podchodzić do nieznajomych psów bez zapytania o zgodę ich opiekunów. "Rodzice z uśmiechem na ustach obserwują, jak ich dziecko podbiega do cudzego psa na spacerze. Oczywiście bez uprzedniego zapytania o zgodę opiekuna zwierzęcia" – mówi w filmiku.

"Do psa należy mieć ograniczone zaufanie, dotyczy to opiekuna jak również innych osób. Oczywiście opiekun musi kontrolować psa np. poprzez komendy, smycz, obserwację otoczenia, czasami także kaganiec" – tłumaczy prawnik.

W przypadku, gdy opiekun psa nie ma możliwości zareagować w porę, to osoba, która podeszła do psa bez zgody, łamie zasadę ograniczonego zaufania. Adwokat Krupa podkreśla: "Jeżeli jednak opiekun zostanie przez kogoś zaskoczony, nie zdąży nawet ostrzec przechodnia, by nie zbliżał się do psa i do ugryzienia rzeczywiście dojdzie, to opiekun nie będzie za nie odpowiadał".

Burza komentarzy – psy to nie zabawki

Filmik adwokata wywołał lawinę komentarzy. Wielu widzów podzieliło się swoimi doświadczeniami związanymi z podobnymi sytuacjami. "Szkoda, że jeszcze zbyt wiele rodziców tego nie rozumie i nie uczy dziecka, że psy to nie zabawki i nie można podchodzić bez pozwolenia..." – napisała jedna z komentujących.

Karolina Korwin-Piotrowska również włączyła się do dyskusji: "Dzieci podbiegające przy rodzicach do obcego psa to plaga. "Niech się pobawi". Pies nie musi chcieć się bawić z każdym, kto się napatoczy. Ma prawo nie mieć ochoty" – podsumowała.

"Ja mam ładne białe pieski z filmu Maska", w parkach miewamy przekichane" - dodała dziennikarka.