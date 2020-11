WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Piżamy damskie - te modele kupisz za mniej niż 100zł! Wygodna i stylowa piżama to must have w szafie każdej kobiety. Jaką wybrać, by cieszyć się komfortem i świetnym wyglądem podczas długich wieczorów, poranków z kawą i pracy w trybie home office? Sprawdź najpiękniejsze piżamy damskie za mniej niż 100zł! Piżamy damskie nie muszą być drogie. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Domodi.pl Wybieramy idealną piżamę damską – na co zwrócić uwagę? Odpowiednio dobrana będzie jednym z najwygodniejszych elementów Twojej garderoby, ale też sprawi, że poczujesz się kobieco i seksownie. Bez względu na to, czy przesypiasz standardowo 1/3 doby, czy wystarcza Ci zaledwie kilka godzin regenerującego snu, stylowa piżama dobrej jakości to zdecydowanie jedna z tych rzeczy, w które warto zainwestować. W neutralnych pastelach? Z flanelowymi spodniami w kratę? A może z motywem z ulubionego filmu lub serialu? Każda sprawdzi się nie tylko w łóżku, ale też podczas weekendowego relaksu, wieczornego seansu z książką czy nawet pracy zdalnej. Pytanie tylko: czym (poza designem) kierować się przy wyborze damskiej piżamy? Podpowiadamy! Materiał Nawet za mniej niż 100zł możemy bez problemu kupić oddychającą, przyjemną w dotyku piżamę z bawełny, lekkiej wiskozy, miękkiej dzianiny, satyny czy jedwabiu. Piżamy z naturalnych materiałów są zdecydowanie najzdrowsze dla naszej skóry i zapewniają nam komfort termiczny w trakcie snu, dlatego koniecznie czytajmy skład materiału zanim zdecydujemy się na zakup. Krój Piżama powinna dobrze na Tobie leżeć, ale przede wszystkim zapewniać wygodę, dlatego warto poszukać takiego fasonu, w którym poczujemy się najlepiej i najswobodniej. Do wyboru mamy przecież piżamy z klasyczną koszulową bluzką i prostymi spodniami, modele z t-shirtem i legginsami, z bluzą i joggerami czy z krótkimi spodenkami i topem na ramiączkach. Rozmiar W przypadku piżamy nie musisz wybierać idealnie dopasowanego rozmiaru ani przejmować się napisem z metki. Tu liczy się przede wszystkim luz i komfort, a rozmiar większy od tego, jaki nosisz w dzień, będzie jak najbardziej wskazany. A co, z ceną? Wbrew pozorom na świetnie skrojoną piżamę damską z dobrej jakości tkaniny nie musimy wydawać ogromnych sum. Modele, które wyróżniają się modnym designem i dobrym składem materiału za maksymalnie 100zł znaleźliśmy w dziale piżam damskich na domodi.pl. Te komplety są jak spełniony sen o wygodnej piżamie w kobiecym, stylowym wydaniu. Koronkowa piżama za mniej niż 100zł Koronki to zawsze dobry pomysł, jeśli lubisz czuć się kobieco, a piękną, koronkową piżamę możesz kupić za mniej niż 100zł! Minusy? Zdecydowana większość ma fason z krótkimi spodenkami i topem na ramiączkach, dlatego warto uzupełnić komplet o stylowy szlafrok i cieplejsze kapcie. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Z koszulową bluzką – piżama dla miłośniczek klasyki Spodnie z prostą nogawką i bluzka z kołnierzykiem zapinana na guziki – to jeden z najbardziej eleganckich, piżamowych fasonów, który na pewno przypadnie do gustu fankom kompletów z długim rękawem. Najlepiej postawić na model z wiskozy, satyny lub jedwabiu, gładki, z delikatnymi zdobieniami albo w ciekawy print, np. kwiaty na ciemnym tle. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Kojące pastele – jasne piżamy w stylu hygge Pudrowy róż, camelowy beż, jasna szarość czy gołębi błękit działają na nas kojąco, uspokajają i idealnie wpisują się w klimat hygge. Na jesień i zimę możemy wybrać modele z miękkich dzianin, ale też z bawełny czy satyny. Grunt, by kolorystyka sprzyjała relaksującym chwilom na kanapie. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Zimowa piżama damska – ciepła i stylowa Idealny pomysł na mikołajkowy prezent i zdecydowanie must have na długie wieczory przy kominku czy weekendowe poranki spędzane ze świątecznymi filmami – zimowa piżama to prosty sposób na to, by umilić sobie dni z szarą aurą za oknem. Wśród dostępnych modeli znajdziemy nie tylko te z flanelowymi spodniami w kratę czy świątecznymi nadrukami na koszulkach, ale też z norweskimi wzorami na legginsach czy kultowymi, zimowymi hasłami. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Z koszulką oversize i legginsami – 100% wygody To fason uwielbiany przez kobiety o różnych typach sylwetki, również plus size. Jest niebywale komfortowy, zapewnia swobodę ruchów i świetnie nadaje się do noszenia nie tylko podczas snu, ale też w dzień. W aktualnych kolekcjach królują modele z oryginalnymi printami. Możesz postawić na motyw świąteczny, wybrać zabawny slogan albo… motyw z ulubionej bajki, filmu czy serialu. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Domodi.pl