Pizza z patelni robi prawdziwą furorę. Jak ją przyrządzić? To banalnie proste

9 lutego świętujemy Międzynarodowy Dzień Pizzy. To doskonała okazja, żeby choć na chwilę porzucić dietę i skusić się na przysmak kuchni włoskiej. Co ciekawe, istnieje znacznie szybszy sposób, aby przyrządzić go samodzielnie. Wystarczy mieć w domu patelnię.

Kto z nas nie marzy o kawałku ulubionej pizzy? Nie wszyscy jednak mają tyle cierpliwości oraz czasu, aby przyrządzić ją samodzielnie. Ktoś wpadł jednak na pomysł, jak zrobić ją szybciej i co najważniejsze, dużo prościej. Okazuje się, że rozwiązaniem jest w tym przypadku pizza z patelni.

Jak zrobić pizzę z patelni?

By pizza wyszła naprawdę pyszna, musimy mieć nie tylko dobry przepis, ale również umiejętności. Czasami mały błąd może mieć ogromny wpływ na to, jak będzie smakowało ciasto, które w tym przypadku jest najważniejsze. Co w takim razie zrobić, jeśli zależy nam na domowej pizzy?

Rozwiązaniem jest pizza z patelni. Jednym z jej największych atutów jest to, że do jej przyrządzenia nie potrzebujemy nawet grama drożdży. To z kolei sprawia, że nie musimy aż tyle czekać, aż ciasto wyrośnie. Dzięki temu nie tylko znacznie skracamy czas jego przygotowania, ale również znacznie ułatwiamy sobie pracę. Co w takim razie powinno się znaleźć na naszej liście zakupów?

500 g mąki pszennej (najlepiej sprawdzi się typ 00),

200 ml wody,

1,5 łyżki oliwy,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

pół łyżeczki suszonego oregano,

pół łyżeczki suszonej bazylii.

Nie zapomnijmy również o ulubionych dodatkach, które położymy na wierzchu.

Kiedy mamy już wszystkie składniki do ciasta, musimy je ze sobą wymieszać. Możemy użyć do tego robota kuchennego. Pamiętajmy jednak, aby wykorzystać końcówkę z hakiem.

Jeśli jednak nie mamy tego typu sprzętu, możemy ręcznie ugniatać ciasto. Róbmy to do momentu, aż będzie jednolite i elastyczne. Wówczas powinniśmy odstawić je na bok na ok. 20-25 minut, by mogło trochę "pooddychać".

Po tym czasie możemy rozwałkować ciasto tak, aby uzyskać grubość, którą lubimy. W międzyczasie musimy rozgrzać patelnie z ok. trzema łyżkami oleju. Następnie układamy na niej przygotowany spód od pizzy i smażymy go na wolnym ogniu do momentu, aż będzie delikatnie zarumieniony.

Gdy przełożymy ciasto na drugą stronę, możemy zająć się układaniem na jego wierzchu wszystkich dodatków, zaczynając od sosu pomidorowego. Pamiętajmy jednak, że tym razem musimy przykryć patelnie pokrywką. Kiedy zauważymy, że ser zaczyna się już roztapiać, to znak, że nasza pizza jest już gotowa.

