Płaci alimenty na nie swoje dziecko. Mężczyzna żałuje decyzji sprzed lat

Niektórzy ludzie są w stanie wiele poświęcić w imię miłości. Artur wybaczył zdradę swojej ukochanej i podpisał w szpitalu ważne dokumenty. Dzisiaj nie jest już z Agnieszką, ale w świetle prawa ma zobowiązania wobec jej dziecka.

"Kilka lat przed ślubem wyjechaliśmy do Hiszpanii. Gdy ja ciężko pracowałem, wówczas moja narzeczona zdradziła mnie z Marokańczykiem i chwilę później okazało się, że jest w ciąży. Dziecko nie jest moje, widać to na pierwszy rzut oka. Jednak ja wybaczyłem jej zdradę, bo tak bardzo ją kochałem. "Podpisałem w szpitalu papiery stwierdzające, że to ja jestem ojcem. Później wróciliśmy do Polski i wzięliśmy ślub. Z czasem urodził nam się syn (mój biologicznie)" - wspomina mężczyzna na forum WP Kafeteria.