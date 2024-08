Plamy na ogródkach? Lepiej zadziałaj szybko. Inaczej możesz stracić plony

Miejsce uprawy musi być dobrze nasłonecznione . Jeśli chodzi o glebę, najlepsza będzie ta o odczynie obojętnym i bogata w próchnicę. Ogórki należy podlewać w godzinach porannych , szczególnie często w okresie od początku kwitnienia do końca zbiorów – te trwają mniej więcej od drugiej połowy lipca do końca września.

