Płaszcz na lata. Niezniszczalny i zawsze modny. Niezawodny jesienią

Pokochały go takie ikony stylu, jak m.in. Audrey Hepburn, Marlena Dietrich czy Catherine Deneuve. Mimo upływu czasu trencz, zwany u nas potocznie prochowcem, wciąż jest numerem jeden wśród długich, cienkich płaszczy. Trudno się dziwić – to doskonałe okrycie podczas kapryśnej pogody, ale sprawdzi się także w słoneczne jesienne dni. Pasuje absolutnie do wszystkiego – od sukienek i spódnic, przez zwykłe jeansy, aż po sportowe stylizacje. Liczne detale, jak np. klamerki, wiązania, ściągacze czy nieodłączny pasek, pozwalają nosić trencz na wiele sposobów. Paryżanki prezentują go zarówno w eleganckim, jak i nonszalanckim stylu, a każde z tych wcieleń prochowca wygląda fantastycznie. Wyjaśniamy, komu trencz zawdzięcza swój fenomen i jak go nosić w nadchodzącym sezonie.