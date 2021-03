Płomienny romans aktorów. Barbara Brylska i Jerzy Zelnik nie udawali na planie

Romans kosztował ich wiele

Szybko zaproponowała do roli Ramzesa kolegę z roku - Jerzego Zelnika, którego od dłuższego czasu podziwiała. Stracili dla siebie głowę, choć Brylska była wówczas mężatką - jej wybrankiem był starszy o 10 lat Jan Borowiec. To nie przeszkadzało młodym aktorom nawiązać romans, który rozkwitał na oczach ekipy filmowej.

Kariera przed nimi stała otworem, więc szybko korzystali z proponowanych ofert. Zelnik pojechał do Uzbekistanu, gdzie musiał dokończyć zdjęcia do filmu, z kolei jego ukochana została w Polsce. Aktor liczył na to, że Brylska go odwiedzi, ale nigdy do tego nie doszło.