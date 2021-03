Brooke Shields opowiedziała o wypadku. Czeka ją długa rehabilitacja

Shields i żmudny powrót do sprawności

Na załączonych zdjęciach widać aktorkę z zabandażowaną ręką i nogą, a także chodzik, którym musiała się posługiwać przez ostatnie tygodnie. Do wypadku doszło podczas pobytu na siłowni w Nowym Jorku. Shields niefortunnie upadła w trakcie wykonywania ćwiczeń koordynacyjnych, po czym przeleciała w powietrzu i wylądowała na udzie – zrelacjonowała magazynowi "People".

Aktorka dodała również, że obawiała się paraliżu. Została błyskawicznie przetransportowana do szpitala, gdzie poddano ją operacji – umieszczono w kości dwa metalowe pręty. Po pewnym czasie przeszła kolejny zabieg polegający na umocowaniu prętów i metalowej płytki, aby scalić kość udową. Shields opuściła szpital po ponad 2 tygodniach, ale długo nie nacieszyła się spokojem. Przeszła zakażenie gronkowcem i konieczna była kolejna operacja oraz wlewy.

Na szczęście bolesne doświadczenia ma już za sobą. Niedawno rozpoczęła wyczerpującą fizjoterapię w domu, aby dojść do sprawności. "Nie mogę nawet stanąć na nodze, ani wejść na stopień. Muszę na nowo nauczyć się chodzić. Poczucie bezradności jest dołujące" - dodała w dalszej rozmowie z "People".

