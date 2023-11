Plotki krążyły od lat. Potwierdziła, kim był dla niej Jerzy Urban

Oto "za co plują" na Szelągowską

Szelągowska zwróciła też uwagę na to, że "lubimy pluć na tych, którzy osiągną sukces czy zarobią pieniądze". Wyznała też, za co najczęściej pluto na nią. - Zwykle to były kwestie nepotyczne. I na ogół to po mnie spływa, ale jak czytam, że załatwiłam coś mojemu synowi, no to już mniej. Pamiętam z pięć lat temu, jak Antek jeszcze nie był w szkole teatralnej i zagrał w jakichś odcinkach "Na Wspólnej" – dowiedziałam się o tym od pani sprzątającej u moich znajomych, która sprzątała też u producentki "Na Wspólnej". Pogratulowała mi, a ja nie wiedziałam czego. Oczywiście wiedziałam, że Antek chodzi na castingi i bierze udział w różnych projektach, ale widocznie to nie wydało mu się na tyle ważne, żeby się jakoś specjalnie pochwalić. Widziałam za to, jak przeżywa te doniesienia – opowiadała.