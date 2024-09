Rozstali się po zaręczynach w Licheniu. Ksiądz zabrał głos

- Rozstaliśmy się jakiś czas temu, spędziliśmy ze sobą pięknych pięć lat. Poznając się, byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Na tym etapie doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli, niż łączy - wyznał w rozmowie z Pudelkiem aktor.

W 2022 r. Piotr Mróz i Agnieszka Wasilewska wybrali się na pielgrzymkę do Lichenia. To właśnie wtedy aktor postanowił oświadczyć się swojej ukochanej. Para miała planować nawet ślub, jednak niedawno okazało się, że ich związek nie przetrwał próby czasu.

