"Mi, jako księdzu, też jest wstyd". Duchowny odniósł się do ostatnich skandali

Do ostatnich wydarzeń postanowił się odnieść ksiądz Tomasz Białoń. W obszernym wpisie podkreślił, że duchowni nie mogą dłużej milczeć i muszą podjąć się trudnej dyskusji.

Ks. Tomasz Białoń wspomniał, że ma za sobą rozmowę z głęboko wierzącą osobą, która po ostatnich aferach związanych z Kościołem przyznała, że wstydzi się za duchownych, którzy milczą w najtrudniejszych momentach. "Milczycie, jakby się nic nie stało. Jakby wam to wcale nie przeszkadzało" - usłyszał ks. Białoń. Te słowa szczególnie poruszyły duchownego, który postanowił wyrazić swoje zdanie w sieci.

