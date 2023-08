Po prostu mnie mocno przytul. Usługa jest platoniczna

- Jak pani Ania mnie przytuliła, to nie puszczałem jej przez 20 minut! Leżeliśmy na boku, ja raczej wtulony w nią. Dopiero jak mi już trochę puściły te nerwy i stres, to poczułem: wystarczy. Delikatnie się odsunąłem i zaczęliśmy rozmawiać. I kombinować, jak by tu się inaczej ułożyć: czy tak, czy tak… Po godzince zaczęliśmy puszczać sobie nawzajem ulubioną muzykę. W przerwach popijaliśmy herbatę malinową, którą przyniosła w dużych fajnych kubkach. I rozmawialiśmy, co by tu jeszcze można robić w trakcie takiej sesji. Na przykład przytulać się, a potem sobie potańczyć 15-20 min. Bo jednak dwie godziny to sporo i wystarczająco.