Po rozwodzie został z jedną walizką. Wszystko zostawił byłej żonie

Marek Siudym na początku interesował się plastyką i scenografią. Jednak po egzaminach do szkoły teatralnej postanowił poświęcić się aktorstwu. Rozpoznawalność przyniosły mu role woźnicy w "Misiu" Stanisława Barei, a także występy w serialach "Złotopolscy", "Lokatorzy", "Sąsiedzi" i "Hela w opałach". Mimo sukcesów zawodowych życie prywatne przynosiło różne wyzwania.

W jednym z wywiadów Siudym przyznał, że często zakochiwał się w nowo poznanych kobietach. Jego uczucia do niektórych z nich były jednak jednostronne i nigdy nie przerodziły się w głębsze relacje.

W 1996 roku Marek Siudym spotkał młodszą o 20 lat Joannę Sibilską. Nauczycielka baletu szybko zdobyła jego serce. Ich relacja rozwijała się błyskawicznie, co doprowadziło ich do podjęcia decyzji o małżeństwie. Niespełna dwa lata poźniej para powitała na świecie syna, Tadeusza.

Po 17 latach wspólnego życia para podjęła decyzje o rozwodzie. Aktor przez blisko dwa lata ukrywał tę informację przed mediami. Grażyna Wolszczak postanowiła jednak go w tym wyręczyć. Aktorka napisała wówczas w sieci: "Siudym podobno znowu do wzięcia".

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!