Stosuje "czasowy post". Mówi, w jakich godzinach nie je

Ewa Wachowicz swoją karierę rozpoczęła w latach 90. W 1992 r. sięgnęła po tytuł Miss Polonia. Niedługo potem, w 1993 r., została zatrudniona jako sekretarz prasowy premiera Waldemara Pawlaka. Później zajęła się produkcją programów kulinarnych, a od kilku lat sama chętnie prezentuje fanom swoje umiejętności w tej dziedzinie. Wiele osób zastanawia się, jaką dietę stosuje. Odpowiedź może zaskakiwać.

Dieta Ewy Wachowicz

Ewa Wachowicz przestrzega zasady tzw. okienka żywieniowego. Polega ona na spożywaniu posiłków w określonym przedziale czasowym. Przyznaje, że czasami śniadanie je późno, stosując czasowy post. Jej pierwszy posiłek przypada po godzinie 10.00, a ostatni przed 18.00.

Stosując post przerwany należy powstrzymać się od jedzenia posiłku poza wyznaczonymi do tego godzinami. To nie oznacza jednak, że należy wówczas zrezygnować z przyjmowania płynów. W tym przypadku najlepiej jest sięgać po bezkaloryczne napoje. Efekty tego podejścia mogą przyczynić się do obniżenia masy ciała, lepszego samopoczucia oraz zmniejszenia poziomu glukozy i insuliny we krwi.

Wachowicz podkreśliła w rozmowie z Newserią, że mimo stosowania postu nigdy nie pomija śniadania. - Najczęściej zjadam dużą ilość białka, najłatwiej i najszybciej przygotować mi jajka pod różną postacią - mówiła.

Nawyki żywieniowe Ewy Wachowicz

Zdrowa i zbilansowana dieta to podstawa, by cieszyć się nie tylko szczupłą sylwetką, ale również zdrowiem. Nic dziwnego, ze Ewa Wachowicz bardzo dba o to, co pojawi się na jej talerzu.

"To, co w sezonie można dostać na straganach, to co jest najsmaczniejsze. Przywiązuję wagę do sezonowości. Żadnych fast foodów, niczego, co jest mocno przetworzone. Uwielbiam desery, z tym że staram się raz w tygodniu mieć dzień poświęcony na różne przyjemności, na słodkości, najczęściej jest to sobota lub niedziela, kiedy sama piekę ciasta" - wyznała w rozmowie z Plotkiem.

