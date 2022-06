Po rozwodzie zostawiła nazwisko byłego męża. Ku wściekłości… teściów

Psycholog Izabela Słoniewska zauważa, że to właśnie kwestia posiadania dzieci (noszących nazwisko ojca) zwykle decyduje o tym, że po rozwodzie wiele kobiet nazwiska nie zmienia. – Zmiana mogłaby rodzić trudności prawne, np. w szpitalu albo na lotnisku. Matki muszą wtedy odpowiadać na pytania, czy to na pewno ich dziecko, czasem zmuszone są okazać akt urodzenia itp. Do tego dochodzi psychologiczna część tej zmiany – tłumaczy ekspertka z Kliniki PsychoMedic.pl. – Dziecko – oczywiście kluczowe znaczenie ma jego wiek – może nie rozumieć, dlaczego mama nagle nazywa się inaczej. A przede wszystkim: inaczej niż ono. Dla dziecka to bardzo trudna sytuacja, gdy rodzice się rozdzielają, a dodatkowo mama zaczyna nosić inne nazwisko. Takie dziecko może mieć poczucie winy, oczywiście nieadekwatne, ale związane z nierozumieniem sytuacji.