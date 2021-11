Była w szoku, gdy mąż powiedział o rozwodzie. "Nawet nie mogłam go znienawidzić"

- Znajomi wkoło rozwodzili się, a ja nigdy nie przypuszczałam, że kiedykolwiek będzie mnie to dotyczyć. Nasza sielanka, wraz z okresem narzeczeństwa trwała prawie 10 lat, to do chwili obecnej moje całe dorosłe życie. Jak do tego doszło? Ano tak, że ja w ciągu 10 lat skończyłam 3 kierunki studiów, 4 razy zmieniałam pracę, co chwilę interesowałam się czymś nowym, miałam nowych znajomych, a on? A on pochłaniał się coraz bardziej w grach komputerowych. Przez 10 lat proponowałam mu dołączenie do moich hobby tj. wycieczki górskie, kółko teatralne, taniec towarzyski, siłownia, badminton, motocykle... Za każdym razem słyszałam, że on na to nie ma ochoty - mówi Katarzyna.