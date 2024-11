Po seksie czują się fatalnie. Takich kobiet wciąż przybywa

Dysforia postkoitalna nie bez powodu nazywana jest depresją seksualną. Osoby, które się z nią zmagają, często nie mają wpływu na to, co czują po odbytym stosunku. Bardzo ciężko jest im wówczas poradzić sobie z emocjami, które nimi szargają. Bywa, że są rozdrażnieni, smutni, płaczliwi, a czasami nawet źli.

Warto wiedzieć, że stan ten może utrzymywać się nawet do kilku godzin po współżyciu. Co więcej, osoby, które zmagają się z depresją seksualną, podkreślają, że trudno jest im zapanować nad tym, co wtedy czują. Może to być bowiem silniejsze od nich, nawet jeśli seks był satysfakcjonujący zarówno dla nich, jak i ich partnerów.