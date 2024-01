Po sieci krążą stare zdjęcia. Tak wyglądała kiedyś

Trudno uwierzyć, że od debiutu Edyty Górniak minęło już 38 lat. Diwa polskiej sceny muzycznej rozpoczęła przygodę z muzyką w 1986 roku, odkryta w opolskim domu kultury przez Elżbietę Zapendowską. Artystka miała wszystko, co liczy się w branży – talent, urodę, styl i coś, co przyciągało wzrok jak magnes. Jej zwycięski występ na Eurowizji do dzisiaj wywołuje gęsią skórkę... Jest legendą muzyki i gwiazdą, która nie gaśnie. Dziś patrzymy, jak jej styl dojrzewał na oczach wszystkich.