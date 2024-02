Tak wyglądała 30 lat temu. Nieprawdopodobna zmiana

Dorota Wellman pracę w mediach rozpoczynała od radia. Prowadziła audycję w stacji Solidarność, a później w Esce. Szybko pięła się po kolejnych szczeblach kariery. Z prezenterki awansowała na dyrektorkę programową. W latach 90. rozpoczęła pracę dla Telewizji Polskiej. Współtworzyła tam m.in. magazyn kulturalny "Goniec". Kadry z odcinka programu wyemitowanego w 1995 roku trafiły jakiś czas temu do sieci.

Dorota Wellman znana jest z poczucia humoru i dystansu do siebie. Tematy tabu dla niej nie istnieją. Chętnie komentuje też kwestie dotyczące swojego życia osobistego oraz wyglądu. W wywiadzie dla Plejady przyznała, że jest krytykowana z powodu swojej wagi.

- Pracując w telewizji, codziennie jestem poddawana krytyce. W komentarzach nazywają mnie grubą świnią, baleronem (...). Przejmują mnie tylko uwagi dotyczące mojej pracy. To jest istotne. Jeśli komuś kojarzę się ze świnią, to trudno - powiedziała dziennikarka.

Wellman ujawniła też, że przyczyną dodatkowych kilogramów są w jej przypadku problemy zdrowotne. - Choroba, która mnie dotknęła, powoduje otyłość i choćbym stanęła na głowie i zrobiła pirueta, to nie będę szczupła. Ćwiczę, jem zdrowo, dbam o siebie, jestem pod opieką lekarzy, ale z pewnymi rzeczami nie wygram - tłumaczyła.

