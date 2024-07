Po siwych odrostach nie ma śladu. Patent od fryzjera

Siwe włosy mogą być prawdziwym atutem, jeśli zostaną odpowiednio wyeksponowane. Jack Martin, fryzjer z Kalifornii, jest znany na całym świecie - za sprawą swojego podejścia do siwych włosów. Media takie jak "Vogue", "Allure", "Vanity Fair" czy "People" piszą o jego metodach odkrywania potencjału siwych włosów i pomaganiu kobietom w zaakceptowaniu swojego wyglądu.

Zamiast regularnie odwiedzać fryzjera w celu ukrycia siwych włosów, Martin sugeruje, by zaakceptować swój naturalny kolor. Siwe włosy, w rękach profesjonalisty, mogą wyglądać wyjątkowo stylowo i atrakcyjnie.

Coraz więcej gwiazd (w tym Lidia Popiel, Bogna Sworowska, Joanna Liszowska, Andy McDowell i Jane Fonda) dumnie pokazuje swoje siwe włosy, co dodaje im uroku i klasy.

Siwe włosy potrzebują przede wszystkim nawilżenia. W codziennej pielęgnacji warto pamiętać o odpowiedniej odżywce albo masce. By zabezpieczyć siwe pasma przed utratą wody, zacznij je regularnie olejować. Jeśli chodzi o wybór odżywki czy maski - na drogeryjnych półkach szukaj humektantów, czyli nawilżaczy (to m.in. aloes albo miód).

Warto zatroszczyć się również o skórę głowy. Z pomocą przychodzą specjalne wcierki. Polecamy zwłaszcza te na porost włosów. Oczywiście unikaj ciągłych stylizacji. Używanie prostownicy lub lokówki na co dzień może osłabić kosmyki. Rób to okazjonalnie.

