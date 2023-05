Te gwiazdy z dumą prezentują siwe włosy. Niektóre uczyniły z nich swój znak rozpoznawczy

Siwienie to jeden z naturalnych procesów starzenia się ciała. Prędzej czy później pierwsze kosmyki pojawią się u każdego. Jeszcze niedawno dzięki zabiegom fryzjerskim staraliśmy się to ukryć. Gwiazdy przekonują jednak, że to nie powód do wstydu. Co więcej, wiele z nich z dumą nosi swoje siwe włosy, tworząc z nich symbol dojrzałości i mądrości.