Po tej kuracji włosy będą wyglądać jak po profesjonalnym zabiegu u fryzjera

Olej arganowy

Nie bez powodu nazywa się go płynnym złotem. To bardzo cenny i pożądany składnik w produktach do włosów. Jest w stanie rozwiązać niemal wszystkie problemy z włosami – dyscyplinuje puszące się włosy, zapobiega wypadaniu, przyspiesza porost, zmniejsza łamliwość i przetłuszczanie. Zapobiega rozdwajaniu się końcówek i nadmiernej suchości włosów. Dzięki niemu włosy stają się lśniące i łatwe do rozczesania. Ta imponująca lista właściwości jest zasługą tego, co olej arganowy ma w składzie. Są to przede wszystkim duże ilości witaminy E oraz kwasów: Omega-6 i Omega-9, linolowego i arachidowego, antyoksydantów oraz naturalnych filtrów przeciwsłonecznych.