Pochwaliła się plażowym lookiem. Dziergane szorty to dla niej "must have"

Jeśli ktoś z was jej nie zna – warto nadrobić zaległości. To nowa polska "it girl", która wybiła się dzięki TikTokowi, a teraz jest nawet posiadaczką własnej marki ze strojami kąpielowymi. Choć ma polskie korzenie, to większość życia spędziła na Bahamach, a teraz planuje osiedlić się w Kanadzie. Jednak zanim, wypoczywa na gorącej Ibizie.