Wrzuciła zdjęcia z Grecji. Pozowała w obłędnym bikini

Julia Tychoniewicz to modelka i influencerka, która cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie, które obserwuje prawie 350 tys. osób, to prawdziwa skarbnica inspiracji dla kobiet młodego pokolenia.

Czasem mniej znaczy więcej. Spójrzcie na strój kąpielowy Julii Tychoniewicz. Influencerka wybrała minimalistyczny model - bez wycięć, ozdób i falbanek. Połączyła dwa kolory, które kojarzą się z letnią beztroską. Najjaśniejszą z barw zestawiła z kolorem słońca. To idealna opcja dla blondynek.

Zwróciłyśmy też uwagę na jeszcze jedną stylizacją Julii Tychoniewicz, którą zaprezentowała w najnowszym poście na Instagramie. Połączenie koszuli ( najlepiej z przewiewnego materiału, len to strzał w dziesiątkę ) z luźnymi spodniami z szeroką nogawką to idealna opcja na upalne dni. Wystarczy, że koszulę narzucisz na bikini, a na stopy wsuniesz wygodne klapki. Gotowa stylizacja na urlop w nadmorskim kurorcie.

