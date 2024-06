Żona Kondrata postawiła na dużą zmianę. Gratulacjom nie ma końca

Niewiele osób dawało im szansę. Kiedy w 2015 r. Marek Kondrat poślubił Antoninę Turanu, często zwracano uwagę na dzielącą ich różnicę wieku. Oni do tej pory zdają się jednak nie przejmować negatywnymi komentarzami, tworząc jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie.

Zakochani powitali nawet na świecie córkę, która jest ich prawdziwym oczkiem w głowie. Jakiś czas temu wyprowadzili się do Hiszpanii. Niestety miejsce, w którym mieszkali, nie spełniło w pełni ich oczekiwań, dlatego w zeszłym roku postanowili wrócić do Polski.

Antonina Kondrat jakiś czas temu postanowiła otworzyć swój własny biznes. Żona Marka Kondrata wpadła na pomysł, by postawić na kimona, które do tej pory sprzedawała online. Okazuje się, że teraz będzie je można także kupić w jednym z concept store’ów.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!