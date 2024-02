Latami milczała. Nagle zabrała głos ws. jego małżeństwa z Turnau

Pierwsza żona Marka Kondrata milczała przez wiele lat. Po rozwodzie nie wypowiadała się na tematy dotyczące życia prywatnego byłego męża, a także jego drugiego małżeństwa z Antoniną Turnau. W najnowszym wywiadzie, zapytana o to, co myśli o zmianach w życiu Marka Kondrata, pokusiła się jednak o dość osobliwy komentarz.

Związek Marka Kondrata i Antoniny Turnau od samego początku wywoływał ogromne kontrowersje - nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale także powiązania Kondrata z ojcem Antoniny, Grzegorzem. Panowie, którzy wcześniej byli dobrymi przyjaciółmi, stali się poniekąd jak ojciec i syn. Jak wiadomo, Kondrat zwraca się do teścia słowem "tato".

