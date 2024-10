Pochwaliła się zdjęciem z wakacji. Ten kostium kąpielowy to petarda

Choć Honorata Skarbek wróciła z wakacji na Rodos już jakiś czas temu, to nadal wraca myślami do słonecznych dni na plaży. Teraz w ramach "wspominek" podzieliła się z obserwatorami na Instagramie zdjęciem w nietuzinkowym kostiumie kąpielowym. Ten model to prawdziwa petarda.