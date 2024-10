Wskoczyła w obcisłą kreację. Prawdziwa perełka na jesienne wieczory

Honorata Skarbek początek października spędziła wraz z mamą na Rodos. Do walizki, oprócz bikini, zabrała ze sobą niezwykle modną, czekoladową sukienkę mini. I choć zapozowała w niej na plaży, to jesteśmy przekonane, że jest to perełka na jesień, a nie na lato.

Honorata Skarbek z początkiem października zrobiła swojej mamie niespodziankę i zabrała ją na wakacje na Rodos. Podczas pobytu nie zabrakło wylegiwania się nad basenem, spacerów po plaży czy nawet wizyty w zoo i zabawy z lemurami.

Piosenkarka, pakując się na urlop, zabrała ze sobą do walizki kilka modeli bikini i zwiewne elementy garderoby. Ale jedna z kreacji w szczególności zwróciła naszą uwagę, ponieważ bardziej wpisuje się w garderobę jesienną aniżeli letnią.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Honorata Skarbek w maksymalnie modnej sukience mini

To prawdziwa perełka na jesień 2024. Spełnia wszystkie wymagania ("checks all the boxes"), jest prawdziwą kompilacją trendów. Honorata Skarbek postawiła na krótką, obcisłą sukienkę z odsłaniającym ramiona dekoltem hiszpańskim oraz długimi rękawami.

Na niezwykle modny sznyt wskazują detale kreacji, czyli marszczenia i rozszerzające się przy dłoniach rękawy. Zwieńczeniem modowego majstersztyku jest materiałowy kwiat zdobiący dekolt.

Strzał w dziesiątkę na jesień 2024

Ale dlaczego ta sukienka zyskuje miano ideału na jesienne randki? Ze względu na kolor, czyli czekoladowy brąz, który obok burgundu jest najbardziej pożądanym odcieniem w tym sezonie. Choć piosenkarka włożyła ją na grecką plażę, to my wyobrażamy sobie ten model na ulicach deszczowej Warszawy. Wystarczyłoby dobrać do niej długi płaszcz i szpilki czy kozaki w wersji XXL, by uzyskać idealny look na randkę.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!