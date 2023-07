"Pociągi grozy". Zaduch, opóźnienia i inne "atrakcje"

PKP Intercity w podsumowaniu pierwszego półrocza 2023 roku chwali się wynikami. "Od stycznia do czerwca 2023 r. spółka przewiozła blisko 31 mln pasażerów. To rekordowy wzrost - o ponad 5 mln podróżnych w stosunku do roku poprzedniego" - można przeczytać w raporcie. Do tego rekordowe zyski, zachwalanie dokonywanych modernizacji i inwestycji w tabor.