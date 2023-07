Jej mąż pracuje nawet podczas urlopu. "Czuję się jak samotna matka"

- Na wakacjach to samo: mąż z laptopem, słuchawkami, telefonem. Jeden klient, drugi klient, szef. Nie ma opcji, żeby wyłączył telefon. Poprosiłam go o to w ubiegłym roku, ale stwierdził, że to niemożliwe, bo straci klientów. Uważa, że robi to dla nas. Według niego czasy są ciężkie, a konkurencja ogromna, więc on nie może wyłączyć się nawet na jeden dzień – zaznacza Kinga. – Na wakacjach pobawi się chwilę z synem, ale jak zadzwoni telefon, to już go nie ma. Nie mam pomysłu, jak to rozwiązać.