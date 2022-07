Pod Biedronką rozłożono czerwony dywan. O co chodzi?

Właśnie z tego względu marketingowcy dyskontu postanowili porównać go do najbardziej znanych domów mody, co może wydawać się nieco śmieszne. "Co może łączyć Biedronkę z takimi markami jak Gucci, Versace czy Louis Vuitton? Unikalne kolekcje z charakterystycznym logo" – czytamy w komunikacie dotyczącym kolekcji.