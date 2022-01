"Pod publiczkę". Nauczycielka komentuje spotkanie w sprawie "lex Czarnek"

"Nie wierzymy w zmianę". Nauczycielka komentuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim

"Nie śledzę tego, co dzieje się teraz w sprawie 'lex Czarnek', bo uważam, że szkoda naszego zdrowia, gdyż siłą rzeczy to przeżywamy. Nie wierzę, że zrobią coś, co będzie nas, jako nauczycieli, satysfakcjonowało. To spotkanie było raczej pod publiczkę, żeby dać nam kolejną nadzieję i wyciszyć nastroje po tym, co ujawniły maile. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Tyle razy już nas wszyscy zawiedli, że nie wierzymy w zmianę" - mówi w rozmowie WP Kobieta Ewa Popko, nauczycielka ze szkoły specjalnej w Nysie.