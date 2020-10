WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 środowisko lgbttęczowa flagahomosesualizm Dota Szymborska 1 godzinę temu Pod tęczową banderą. "Nie boję się ani kamieni, ani farby" A Ty co masz na swoim balkonie? Nie chodzi o brak porządku, uschnięte kwiatki w skrzynkach, ale o tęczową flagę, która w wielu przypadkach była przedmiotem ataku. O wandalizmie i przemocy mówi się dużo, ale na szczęście bywa też inaczej, można mieć tęczowe emblematy i czuć się dobrze, cieszyć się z tego, że na świecie jest coraz bardziej kolorowo! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Betty Q mieszka na piątym piętrze, jej warszawskie mieszkanie jest udekorowane tęczową flagą Emil wywiesił flagę, tydzień później zrobiły to sąsiadki z naprzeciwka, Jonathan oflagował biuro i mieszkanie, Betty wyszywała tęczowe flagi, a Kazimierz tłumaczy, dlaczego nie boi się nosić tęczowej maseczki, ale na płocie przy domu nie wywiesił flagi… jedno jest pewne: tęczy przybywa i nie jest to kwestia deszczowo słonecznej jesieni. LGBT w Polsce ma wsparcie Jonathan Ornstein wywiesił flagi w oknie swojego mieszkania i w biurze na krakowskim Kazimierzu, zrobił to pod koniec września. Nie boję się ani kamieni, ani farby. Ważniejsze jest dla mnie, aby ludzie zobaczyli te flagi i zrozumieli, że społeczność LGBT w Polsce ma wsparcie. Moje mieszkanie i budynek, w którym pracuje są bardzo widoczne i zlokalizowane tak, że tysiące ludzi widzi te flagi każdego dnia – wyjaśnia Jonathan. Jak dotąd spotkał się tylko z pozytywnymi reakcjami, dodatkowo w jego skrzynce mailowej znalazło się wiele wiadomości z podziękowaniem za to, że jest sojusznikiem LGBTQ+. Jonathan zdecydował się na wywieszenie flag z wielu powodów, najważniejszym było wsparcie mniejszości, ale również dlatego, że jak przekonuje: Wierzę, że gdyby więcej ludzi wywiesiło gwiazdy Dawida w swoich oknach w latach 30., kiedy wzrastał antysemityzm, możliwe, że Holokaust nigdy by się nie wydarzył. Dziś, kiedy społeczność LGBT jest atakowana, uważam, że nikt nie powinien się temu biernie przyglądać. Urszula Dębska wystąpiła w spocie Fundacji Rak'n'Roll. Mówi, co czuła, gdy spojrzała w lustro Emil Jeżowski wywiesił flagę na balkonie, zrobił to w lipcu. Drugie piętro, to nie parter. Sam nie wiem, czy bałbym się bardziej, stwierdziłem, że to jest ten moment, że trzeba zadziałać. Widać tęczę całkiem dobrze. Dla nas ważne było, to że jak ktoś zobaczy flagę to poczuje się lepiej, będzie mu ciepło na sercu i będzie się mniej bała lub bał – wyjaśnia Emil. Jak szedłem przez Warszawę, to wypatrywałem flag w oknach czy na balkonach. To było takie przyjemne widzieć, że nie jesteśmy sami. Jakby tego było mało, to jest do opowiedzenia historia, taka jak z filmu: mamy sąsiadki naprzeciwko, nie dało się zauważyć, że są dla siebie kimś więcej niż tylko współlokatorkami, tydzień po tym jak my wywiesiliśmy flagę, one też wywiesiły. Nie wiem, może to planowały, a może właśnie potrzebowały takiego potwierdzenia, że nie są same na tej ulicy. Teraz tęczowe flagi wiszą teraz po dwóch stronach ulicy na Ochocie – cieszy się Emil. Pytasz, czy coś się zmieniło? Nie nic. Nie doświadczyliśmy żadnych przykrości od sąsiadów. Jest taki pan z psem z mojej klatki. Zawsze mówię mu dzień dobry, on nigdy nie odpowiada, ale nie opowiadał też wcześniej… Pani, od której wynajmujemy mieszkanie, jest osobą o poglądach... że tak powiem "tradycyjnych". My nigdy nie ukrywaliśmy, tego, że jesteśmy parą. Tęczowa flaga stoi w przedpokoju, więc musiała ją zauważyć. Nigdy nie robiła żadnych uwag, a my staramy się płacić w terminie. Myślę, że odkąd nas zna, wie że nie jesteśmy tacy straszni, jak piszą o nas w niektórych mediach. – podsumowuje Emil. Manifestacja na balkonie Betty Q jest performerką burlesque, mieszka na piątym piętrze, jej warszawskie mieszkanie jest udekorowane tęczową flagą. To nie pierwsza manifestacja na jej balkonie, wcześniej w czasie Czarnego Protestu wywiesiła plakaty w oknach. Sąsiedzi patrzą, ale na razie nie było incydentów. Kiedy w kwietniu wywiesiliśmy zrobione domowym sposobem plakaty Czarnego Protestu, w oknach sąsiadów zawisły święte obrazki. Po powieszeniu tęczowej flagi dodali biało-czerwone z powstańczą parasolką. Teraz okna na Muranowie mają więcej kolorów - relacjonuje Betty. Dopytuję czy osoba, od której wynajmuje mieszkanie nie miała pretensji o oflagowany balkon? To mieszkanie mojej mamy, nie pytałam o zgodę, ona i tak pierwsza powiesiła tęczową flagę na swoim balkonie. Betty idzie o krok dalej. Z tęczowej flagi robi dzieło sztuki, biorąc w akcji organizowanej przez Nailed it. Jeszcze na wakacjach, w górach haftowała tęczową flagę. Była niedziela. Złapałam się na tym, że trochę boję się wyjąć całą flagę. Wyszywałam, wyjmując tylko jeden kolor z torby. Było dużo spojrzeń. Może dlatego, że młoda haftująca osoba to dość egzotyczny widok? Ale interakcji nie było – wspomina Betty. Tęczową flagę, tę którą powiesił Jonathan, Emil, Betty zaprojektował w 1978 roku amerykański artysta Gilbert Baker, miała ona symbolizować ruch na rzecz równouprawnienia osób LGBTQ+. Tęczowość flagi – ilość kolorów, zmieniała się przez lata. Wynikało to z braku dostępnych materiałów, innym razem trzeba było zmienić ilość kolorów, by były parzyste i dobrze prezentowały się na masztach. Obecnie tęczowa flaga ma 6 pasów, każdy kolor symbolizuje co innego. Trzeba też pamiętać, że we Włoszech tęczowa flaga symbolizuje pokój, ma 7 kolorów, towarzyszy wielu manifestacjom nie tylko o prawa osób LGBTQ+, w 2002 roku była sposobem manifestowania przeciwko wojnom. Jonathan sprawuje kierownicze stanowisko i ma swoje mieszkanie, Emil wynajmuje mieszkanie, ale właścicielka nie ma obiekcji co do takiej, a nie innej "dekoracji" balkonowej, mama Betty, która udostępnia córce mieszkanie, ubiegła córkę i pierwsza wywiesiła flagę na swoim domu. Różne domy, różne miejsca, powody tęczowy okien i balkonów też inne: od okazywania wsparcia do manifestacji. Nikt nie ucierpiał, na ulicach zrobiło się kolorowo. Tak długo jak jedyną konfrontacją jest wywieszanie innych symboli, jak to zrobili sąsiedzi Betty, tak długo można wierzyć, że tak właśnie buduje się społeczeństwo, które szanuje inność. Jednocześnie, Emil, zaznaczył w rozmowie, że gdyby mieszkał na parterze, to też by wywiesił flagę, ale nie byłby już taki spokojny. Wywieszenie flagi to coś innego niż udział w manifestacji, paradzie. Tam uczestnicy są we wspierającej siebie grupie, wśród osób o podobnych poglądach, tutaj nie wiadomo jak na tęczę zareagują sąsiedzi. Do tego dochodzą przechodnie, którzy nie zawsze muszą być tolerancyjni. Kazimierz Strzelec jest aktywistą LGBTQ+, na jego domu nie zobaczymy flagi. Kazimierz tłumaczy dlaczego: Brak flagi na domu, płocie, może wynikać z wielu powodów, jednym z nich może być to, że nie każdy mieszka sam. Dlatego ja pomimo tego, że jestem znany z mojego aktywizmu, nie mam flagi tęczowej przed domem, co innego szafka w pracy, czy tęczowa bandana zastępująca maseczkę.... 