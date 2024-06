Widzisz wokół pieprzyka? Tak wygląda rak

Pieprzyki to niewielkie zmiany barwnikowe, które pojawiają się w różnych miejscach na skórze. Za ich kolor odpowiada melanina, czyli naturalny barwnik występujący w ludzkim organizmie.

Każdy z nas ma choć jeden pieprzyk na ciele. Dzielimy je na dwie grupy — wrodzone i nabyte. Co ciekawe, można je odziedziczyć . Choć te zmiany są całkowicie normalne i naturalne, trzeba chronić je przed słońcem.

Duży i rozległy wysyp pieprzyków może wskazywać na to, że skóra nie została odpowiednio zabezpieczona przed słońcem. Znamiona wymagają ochrony przed promieniami ultrafioletowymi. Tylko w ten sposób unikniesz podrażnień czy bolesnych zmian, a także będziesz w stanie skontrolować stan swojej skóry.

Jak ochronić pieprzyki? Zaopatrz się dobry krem chroniący przed promieniowaniem UVA i UVB. Stosuj go przez całe lato, na pół godziny przed planowanym wyjściem z domu. Planujesz błogi wypoczynek na plaży? Nie zapomnij o reaplikacji kremu. W zależności do jego mocy należy wsmarować go w skórę po 2-3 godzinach od pierwszej aplikacji, a także po wyjściu z wody.