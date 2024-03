Pod żadnym pozorem nie zabieraj do szpitala. Możesz tylko zaszkodzić

Ubierzmy się wygodnie i spakujmy bieliznę na zmianę oraz przybory toaletowe i własne sztućce (np. poręczne i lekkie plastikowe). Nie zapomnijmy też o książce czy gazecie do poczytania, żeby się nie nudzić. Pamiętajmy, aby nie brać ze sobą nic cennego, co może zginąć albo skusić do złego. Pokoje w szpitalach nie są chronione, przychodzą tam różni ludzie, więc o nieszczęście nietrudno.