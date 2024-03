Niedługo obchodzi urodziny. Opowiedziała o poważnej operacji

Renata Gabryjelska zaczynała swoją karierę jako modelka i aktorka. Fani "Złotopolskich" z pewnością pamiętają gwiazdę, która wcieliła się w postać Ewy Kowalskiej. Wicemiss Polonia 1993 na pewien czas zniknęła z mediów. W międzyczasie wyszła za mąż i uczyła się sztuki reżyserii. 6 marca 2024 roku Gabryjelska skończy 52 lata. Ostatnio na profilach LinkedIn i Facebooku należącyvh do aktorki pojawił się zaskakujący wpis. W szczerych słowach gwiazda opowiedziała o diagnozie, która odmieniła jej życie.

Renata Gabryjelska przyznała, że od czasu do czasu doświadczała kołatań serca. Lekarze zdiagnozowali u gwiazdy czasowe wypadanie płatka zastawki, które zostało uznane za "część urody" reżyserki.

Gabryjelska latami żyła w przeświadczeniu, że w zasadzie nic groźnego się nie dzieje. Do przypadkowego badania EKG, które rzuciło nowe światło. Wówczas stwierdzono pewne nieprawidłowości, które jednak "nie wyglądało groźnie".

Gwiazda lat 90. całkowicie zmieniła branżę. Ma ważny apel do Polek

Renata Gebryjelska wyznała, że posiada intermitującą wadę serca, która jest możliwa do wyłapania podczas badania EKG wyłącznie okresowo, na przykład kiedy pacjent jest w stanie nasilonego stresu. Z tego względu pogłębiona diagnostyka inwazyjna jest niesamowicie ważna - ratuje życie.

