Masz takie majtki? Od razu wyrzuć je z szafy

Wybór właściwej bielizny to ważny element higieny. Lekarze od lat podkreślają, że należy dobierać majtki z odpowiednich dla skóry materiałów. Dr Zofia Borowiec, specjalistka ginekologii i położnictwa, przestrzega, że niezwracanie uwagi na to, co nosimy, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.