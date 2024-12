Podają zły wynik. To równanie dzieli internautów

Matematyczne zagadki i logiczne łamigłówki cieszą się niesłabnącą popularnością w internecie. Jedno z takich równań regularnie wzbudza różnice zdań w kwestii poprawnego rozwiązania. Ukazało się ono po raz pierwszy w publikacji "The American Mathematical Monthly" i od tej pory sprawia problem tym, którzy próbują się z nim zmierzyć. Pojawiają się różne wyniki. Poprawna odpowiedź jest tylko jedna: 16 czy 1?

Przystępując do obliczeń warto przypomnieć sobie zasady kolejności wykonywania działań matematycznych, które są przedstawiane uczniom szkół podstawowych. Najpierw rozwiązujemy działania w nawiasach, następnie potęgowanie, a później mnożenie i dzielenie oraz dodawanie i odejmowanie. Gdy w równaniu występują działania o równym priorytecie, powinno się je rozwiązywać od lewej do prawej strony.

Podczas rozwiązywania tej łamigłówki matematycznej, jedna z grup internautów wskazała na wynik 16, podczas gdy inni obstawiali liczbę 1. Problem ten wydaje się być jednak zrozumiały. Dopiero po dłuższym namyśle staje się jasne, że działania, takie jak dzielenie 8 przez 2, a następnie pomnożenie wyniku przez 4, to właściwa droga.

Kiedy podzielimy 8 przez 2, otrzymujemy 4, a 4 pomnożone przez 4 daje wynik 16. Niektórzy internauci mogli pomylić się, wykonując najpierw działanie mnożenia zamiast dzielenia. Zastosowanie niepoprawnej kolejności prowadzi do powstania błędu w obliczeniach, w którym 2 mnożą przez 4, a następnie dzielą przez 8, co jest błędne.

