Podarunki, które przywołują święta

Aromat korzennych pierników, przypraw do zimowej herbaty lub grzanego wina czy takich słodkości jak czekoladowe ciasto lub śliwka w czekoladzie otulają i rozgrzewają. Sprawiają, że czujemy się po prostu dobrze, a myślami wracamy do świąt spędzanych w gronie bliskich, przy rozświetlonej choince i stole zastawionym tradycyjnymi potrawami. Prezenty pachnące takimi zimowymi i świątecznymi nutami przez długi czas będą przywoływać miłe skojarzenia. Pomysłów na aromatyczne podarunki może być wiele – ozdobna świeca zapachowa, dobrej jakości mieszanka herbat, elegancki dyfuzor z olejkiem eterycznym… Naszym faworytem są jednak kosmetyki, które pielęgnują skórę i pozostawiają ją przyjemnie pachnącą. Szereg tego typu produktów można znaleźć w ofercie marki Ziaja.

Świąteczne aromaty – kosmetyki idealne na prezent

Ziaja proponuje limitowaną kolekcję kosmetyków o pięknych zapachach kojarzących się ze świętami i zimowymi smakołykami – śliwką w czekoladzie, mocno czekoladowym brownie i korzennymi piernikami. W skład linii Świąteczne aromaty wchodzą produkty do codziennej pielęgnacji ciała i dłoni: kremy do rąk, odświeżające mgiełki do ciała, żele pod prysznic i pianki do mycia. Mają składy bazujące w większości na naturalnych składnikach i zapachy, które działają na zmysły, przywołując poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Pozostawiają skórę odświeżoną i pięknie pachnącą, dzięki czemu są idealne na chłodnie dni i zimowe wieczory. Z powodzeniem posłużą jako baza domowego SPA.

Dając bliskiej osobie kosmetyki z linii Świąteczne aromaty, okażemy swoją troskę o jej dobrostan i wyrazimy życzenie, by znalazła czas tylko dla siebie. Wręczymy coś, co pozwoli zadbać o komfort, zrelaksować się, a jednocześnie przywoła skojarzenia ze świętami. Będzie to prezent z jednej strony praktyczny, który posłuży przez długi czas, a z drugiej – bardzo rozpieszczający!

Zestawy kosmetyków – podarunek w eleganckiej formie

Pachnące kosmetyczne prezenty można skomponować samodzielnie lub skorzystać z doświadczenia profesjonalistów i wybrać estetycznie zapakowany, pieczołowicie dobrany gotowy zestaw. Sklep Ziaja oferuje szereg zestawów prezentowych w eleganckich pudełkach, dopasowanych do różnych potrzeb skóry czy upodobań pielęgnacyjnych. Wśród propozycji znalazł się oczywiście box Korzenny Piernik, obejmujący smakowicie pachnące kosmetyki. Będzie doskonały dla tych, którym przydałaby się chwila aromatycznego zapomnienia i relaksu!

To jednak nie koniec. Wśród propozycji prezentowych od Ziaja nie zabrakło też zestawu do pielęgnacji wrażliwej męskiej cery, otulającej kompozycji kosmetyków z linii Kozie Mleko czy zestawu preparatów z olejem z kamelii japońskiej i wyciągiem z czystka, o zapachu mango, kokosa i papai (różowa seria Jeju). Dzięki temu na pewno wybierzesz coś, co będzie odpowiadać potrzebom bliskiej ci osoby. Co więcej, wśród zestawów okolicznościowych znajdziesz nawet upominek dla najmłodszych, obejmujący 6 dermokosmetyków Ziaja med dla dzieci wraz z uroczym pluszowym królikiem. Preparaty są ultradelikatne i odpowiednie dla maluszków już od pierwszych miesięcy życia. Taki upominek na pewno docenią młodzi rodzice, którzy chcą odpowiednio zadbać o wrażliwą skórę swojej pociechy.

