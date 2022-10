Podlewaj nią regularnie paprotkę. Będzie zielona i bujna jak nigdy

Nawet najmniej wymagające rośliny potrzebują odpowiedniej pielęgnacji. Nie musimy sięgać po drogie, specjalistyczne specyfiki. Okazuje się, że najlepsze sposoby na dbanie o domową zieleń mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy bowiem podlać rośliny czarną, wystudzoną herbatą. Najważniejsze jest to, aby była gorzka i pozbawiona aromatów. Napar szybko przywróci do życia usychającą zieleń. Warto jednak wiedzieć, jak go stosować.