"Podniosłem rękę na żonę". Finał był opłakany

Mirosław i Lidia Bregułowie uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w show-biznesie. Choć chronili swoją prywatność, wydawało się, że są dla siebie stworzeni. Niestety, w pewnym momencie artysta zaczął zaglądać do kieliszka. Kiedy przez alkohol stał się agresywny, zrozumiał, że musi coś z tym zrobić.

Gwiazdor nie pił przez 9 lat. W tym czasie jego kariera nabrała tempa. Wraz z innymi członkami zespołu podróżował niemal po całym świecie. Breguła nie ukrywał jednak, że to właśnie wtedy jego żona podjęła decyzję o rozstaniu.

Po rozwodzie Mirosław Breguła kompletnie się załamał. "Nasze małżeństwo rozsypało się właśnie, kiedy nie piłem. Nas rozdzielił ocean. Mieszkamy osobno. Mam dwóch synów w wieku 9 i 18 lat. Lidzia pracuje po 12-14 godzin dziennie. Ja odbieram młodszego ze szkoły. I czekam do momentu, jak się pojawi jej facet. Potem uciekam do siebie" - wyznał we wspomnianej wcześniej rozmowie.