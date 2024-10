Rozwiodła się po 8 latach. Od momentu rozstania nie mieszka sama

Niedawno Janina Ochojska została zaproszona do nowego programu internetowego "The Richardson Talk", którego gospodynią jest Moniką Richardson. Ochojska niechętnie udziela wywiadów na temat swojego życia prywatnego, jednak tym razem było inaczej. Opowiedziała jak czuła się po rozstaniu z mężem i jak potoczyło się jej życie po rozwodzie.

Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej ma za sobą wiele trudnych momentów. W kryzysowym momencie jej życia pomocną dłoń wyciągnęli do niej przyjaciele, których znała od lat. Jak się okazuje, to właśnie z nimi zamieszkała po rozwodzie z Okońskim.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!