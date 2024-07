Podpadł dziewczynie. Kierowca BMW mocno tego pożałował

"Byłam zdradzana i mimo to nie popieram takiego zachowania. Nie niszczę niczego specjalnie" - stwierdziła jedna z kobiet.

Zerwała z partnerem. Nie miał oporów, by zgotować jej piekło

Przed właścicielem stoi teraz wyzwanie związane z usunięciem farby i karteczek, co z pewnością będzie czasochłonne i kosztowne. Na razie nie wiadomo, czy zamierza podjąć, aby ukarać sprawczynię zniszczenie swojego auta.

"Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" - czytamy w Kodeksie Karnym. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a ściganie przestępstwa zawsze następuje na wniosek pokrzywdzonego.