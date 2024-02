Przerwał wesele. Panna młoda skompromitowana przed ołtarzem

Uroczystość odbyła się w Fujian w południowo-wschodnich Chinach. Para idzie do ołtarza, a nikt z gości nie spodziewa się jeszcze, co za chwile pojawi się na wielkim ekranie.

Jak wynika z informacji, do których dotarł portal Asia One, zakochani zaręczyli się po dwuletnim związku, na sześć miesięcy przed ślubem.

Mężczyzna zdawał się nie ufać swojej partnerce i podejrzewał, że dziewczyna go zdradza. Założył więc ukrytą kamerę w ich mieszkaniu i nagrał coś, co zupełnie go załamało. Niestety, jego najgorsze przypuszczenia się potwierdziły.

"Po co marnował tysiące na wesele, skoro wiedział, że do niego nie dojdzie?" - zastanawia się jeden z internautów. "Może namówił jej rodziców do pokrycia kosztów. To byłaby zemsta idealna" - odpowiada drugi.