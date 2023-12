Zerwała z partnerem. Nie miał oporów, by zgotować jej piekło

Paweł zaczął rozpowiadać wśród ich wspólnych znajomych, że Monika go skrzywdziła, przez co zachorował na depresję, a nie stać go na terapię. – Spotkałam raz w sklepie koleżankę. Podeszła do mnie i powiedziała: "Strasznie mi przykro, że poroniłaś, nie tylko wasz związek się przez to rozpadł". Byłam w szoku. Okazało się, że Paweł rozsyła do kogo się da SMS-y, w których wypisuje bzdury: że poroniłam, zdradziłam go, zostawiłam, bo zależy mi tylko na pieniądzach, a nawet, że od dawna mam kochanka i prowadzę podwójne życie. Ludzie pisali do mnie na Messengerze, wydzwaniali. Zafundował mi piekło – opowiada Monika.