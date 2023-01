Podziękujmy za bezwarunkową miłość. Wybieramy najpiękniejsze prezenty dla babci i dziadka

Spinki do mankietów to prawdziwa, ponadczasowa klasyka w modzie męskiej. Ci, którym wydaje się, że to mało istotne, niewidoczne detale, jest w dużym błędzie. Odpowiednio dobrane spinki podkreślają fason oraz krój mankietu, a także są eleganckim dopełnieniem formalnej stylizacji. Powinny współgrać nie tylko z koszulą, ale także z pozostałymi dodatkami, jak np. kolor sygnetu oraz koperty i bransolety zegarka. W biżuteryjnej kolekcji Aztorin znajdziesz szeroki wybór spinek do mankietów, które z pewnością przypadną do gustu każdemu dziadkowi. Panowie, którzy cenią blask i widoczne detale, będą zachwyceni spinkami z pozłacanej stali szlachetnej i karbonu. Zwolenników minimalizmu z pewnością ucieszą spinki ze stali szlachetnej w kolorze srebra, które wyróżnia prosta, geometryczna forma. Dziadkowie, którzy cenią sobie technologię i lubią niebanalne dodatki, z pewnością zachwycą się spinkami z motywem śrubek i kół zębatych.