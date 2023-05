Pogrzeb Kamilka już w sobotę. Rodzina apeluje do mieszkańców

"Potworne smutne jest to, w jakich okolicznościach Kamilek umarł i ile się nacierpiał - duchowo, emocjonalnie i fizycznie. Ale ponieważ głęboko wierze, że właśnie idzie prosto do Raju - do wiecznego szczęścia z Bogiem - dlatego dla Kamilka teraz rozpoczął się najszczęśliwszy etap jego życia, który nigdy się nie skończy! To jest wielki dzień dla niego! Wielka radość! Ale dla jego najbliższych na ziemi i dla tych, którym stał się bliski, w tej chwili to bardzo smutny dzień. Oby jednak jak najszybciej zwyciężyła radość, że jemu jest teraz najlepiej!".