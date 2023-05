Przeprosiła. Zwróciła się do skatowanego Kamilka

Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła krajem. Chłopiec został skatowany przez ojczyma i na początku kwietnia trafił do szpitala w ciężkim stanie. Z ustaleń śledczych wynika, że już wcześniej był ofiarą przemocy domowej.

Ojczym Kamila - 27-letni Dawid B. - miał bić chłopca, przypalać go papierosami, polewać wrzątkiem i umieszczać na rozgrzanym piecu węglowym. Matka Kamilka miała natomiast nie reagować na krzywdę, jaka działa się dziecku.

Kamilek przegrał walkę o życie. O jego śmierci poinformowało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka na Facebooku. "Kamilek zmarł dziś rano. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa" - poinformowano w poniedziałek. Smutne wieści szybko obiegły sieć. Do sprawy odniosła się m.in Martyna Wojciechowska .

Wojciechowska podkreśliła, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest nadrzędnym obowiązkiem dorosłych. Zaapelowała więc w mocnych słowach do obserwatorów.

"8-letnie dziecko przez kilka dni umierało we własnym domu w ogromnym cierpieniu. 8-letnie dziecko przez wiele miesięcy nosiło na swoim małym ciele widoczne ślady przemocy. Przemoc domowa to jest w Polsce realny problem! A jej największymi ofiarami są dzieci. Musimy reagować " - dodała.

Dziennikarka zwróciła się do nieżyjącego Kamilka i przeprosiła go w imieniu dorosłych za to, jakie piekło zgotowało mu jego najbliższe otoczenie.