Lekarze pokazali, co zostało po Kamilku. Zdjęcie porusza

Rzesza Aniołów

Kiedy Kamilek walczył o życie, do katowickiej placówki wysyłano pocztówki, maskotki zabawki, a nawet osobiste pamiątki, takie jak medaliki i różańce. "To były bardzo wzruszające gesty, pełne empatii i miłości do tego biednego dziecka. Bardzo za to dziękujemy" – przekazało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.